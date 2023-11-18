Ситуація на кордоні України та Словаччини покращилась, - словацький політолог Дулеба

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На сьогодні ситуація на українсько-словацькому кордоні більш-менш стабільна. Я щойно подивився інформацію від нашої поліції, скільки вантажівки чекають на перетин кордону Словаччини з Україною, і це трохи більш як три години. Потрібно сказати, що декілька днів тому таке очікування було в кілька діб, тому що пропускна спроможність цього кордону 200 вантажівок на день, а там тоді накопичилося більше тисячі вантажівок", - зауважив словацький політолог.

За його словами, через те, що словацька поліція перенаправляє вантажівки, які приходять з Польщі, в Угорщину, то ситуація більш-менш стабілізувалася. І три години – це не так вже багато для очікування на перетин кордону.

"Також сьогодні, 18 листопада, був показовий страйк на одну годину з блокуванням кордону, це організувала спілка, яка представляє словацькі транспортні компанії. Представники цієї спілки озвучували вимоги, які в принципі ідентичні з вимогами польських компаній-перевізників вантажів. Побачимо, що буде далі. Але на цей момент можна сказати, що ситуація на кордоні Словаччини та України покращилася", - резюмував Александр Дулеба.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими.

Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.







