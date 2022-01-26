Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна, і незвичайних активних дії з боку РФ в цьому районі немає
Про це Синєгубов написав у Facebook.
"Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження. Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, в усіх прикордонних районах області провели роботи з інженерно-технічного облаштування. Також в ОДА працюють над посиленням мобільності прикордонної служби регіону.
"Вже на наступну сесію обласної ради ініціюю зміни до Програми забезпечення публічної безпеки, у планах - спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону прикордонної служби", - написав голова облдержадміністрації.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.
- У відповідь харківський мер Ігор Терехов попросив мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією та заявив, що "місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота".
- Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що слова Зеленського були лише прикладом та гіпотетичним сценарєм.
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