Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА

Про це Синєгубов написав у Facebook.



"Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження. Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає", - йдеться у повідомленні.



За словами Синєгубова, в усіх прикордонних районах області провели роботи з інженерно-технічного облаштування. Також в ОДА працюють над посиленням мобільності прикордонної служби регіону.



"Вже на наступну сесію обласної ради ініціюю зміни до Програми забезпечення публічної безпеки, у планах - спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону прикордонної служби", - написав голова облдержадміністрації.





