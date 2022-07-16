Загарбники з території Запорізької АЕС стріляють по Нікополю із ракетних комплексів, - Енергоатом
Російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя
Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю.
"Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя", - сказав він.
За словами голови "Енергоатому", на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр, також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.
- Нагадаємо, російські загарбники обстріляли околиці Нікополя Дніпропетровської області ввечері 14 липня
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