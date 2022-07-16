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Загарбники з території Запорізької АЕС стріляють по Нікополю із ракетних комплексів, - Енергоатом

16 липня, 2022 субота
01:21
війна з Росією Запорізька АЕС

Російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя

Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю.

"Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя", - сказав він.

За словами голови "Енергоатому", на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр, також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.

  • Нагадаємо, російські загарбники обстріляли околиці Нікополя Дніпропетровської області ввечері 14 липня

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Запоріжжя
Нікополь
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