"Ситуація наближена до гуманітарної катастрофи": Андрющенко повідомив про проблеми з опаленням і водопостачанням в окупованому Маріуполі
В окупованому росіянами Маріуполі склалася важка ситуація з опаленням і водопостачанням, унаслідок чого зросла захворюваність і смертність серед містян
Про це в ефірі телемарафону 29 грудня повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, вже два тижні в місті немає води, люди змушені збирати її в калюжах.
"Ситуація дуже наближена до гуманітарної катастрофи. Дуже великі проблеми з опаленням. Централізоване опалення не відновлено у більшості міста. Приєднані до централізованого опалення максимум 30% людей", - пояснив Андрющенко.
За його словами, через проблеми з опаленням зростає захворюваність і смертність.
Також у місті складна ситуація з електропостачанням.
- 23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції". Таким чином окупанти намагаються знищити сліди своїх злочинів.
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