Про це в ефірі телемарафону 29 грудня повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже два тижні в місті немає води, люди змушені збирати її в калюжах.

"Ситуація дуже наближена до гуманітарної катастрофи. Дуже великі проблеми з опаленням. Централізоване опалення не відновлено у більшості міста. Приєднані до централізованого опалення максимум 30% людей", - пояснив Андрющенко.

За його словами, через проблеми з опаленням зростає захворюваність і смертність.

Також у місті складна ситуація з електропостачанням.

23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції". Таким чином окупанти намагаються знищити сліди своїх злочинів.