Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є чудові влучання по позиціях ворога на Бахмутському напрямку. Не відчуваємо ризиків щодо того, що противник заходить з флангу. Усі міри для запобігання будь-яких флангових маневрів ворога застосовано. Ситуація стабілізувалась, ми не відчуваємо тиску ворога. Стабільна ситуація має дозволити нам розвивати наступальні дії", - підкреслив Волохов.

Командир підрозділу розвідників "Терра" також додав, що починаючи з Києва, потім був Херсон, Запоріжжя й зараз Бахмутський напрямок - у підрозділі жодного пораненого й жодного втраченого немає.

"Взимку воювати важко, на ґрунті утворюються борозни, але противнику ще гірше. Для аеророзвідки теж непрості умови. Спостерігається вітер та туман. Сьогодні пілот п’ять хвилин садив безпілотник, щоб не розбити його", - зазначив Волохов.

За минулу добу, 28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області

Російська армія восени практично відмовилася від розгортання в Україні батальйонних тактичних груп, які були складовою військової доктрини РФ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

















