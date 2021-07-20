Ситуація погіршується, - ВООЗ заявила, що світ віддаляється від закінчення пандемії

Про це повідомляє Голос Америки.



Така думка пояснюється появою нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

Керкхове зазначила, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання на COVID-19 у світі збільшилася на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

За словами Керкхове, кількість нових випадків COVID-19 в Європі минулого тижня зросла на 21%, а в західній частині Тихого океану – на 30%.

"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж слід було б на цей момент", - сказала провідний вчений ВООЗ.

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Зазначається, що стрімке зростання випадків COVID-19 в США і за кордоном підсилює побоювання щодо відродження пандемії і викликає потрясіння на фондовому ринку.