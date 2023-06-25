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Головна Війна з Росією Ситуація, що начебто Лукашенко врятував Росію від держперевороту, не дуже добра для Путіна, - експерт з міжнародної політики Жовтенко
Ексклюзив

Ситуація, що начебто Лукашенко врятував Росію від держперевороту, не дуже добра для Путіна, - експерт з міжнародної політики Жовтенко

25 червня, 2023 неділя
15:22
Війна з Росією лукашенко з путіним

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що ініціатива Лукашенка в переговорах з Пригожиним може обернутись фатально для Путіна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У перемовинах Лукашенка з Пригожиним не йдеться про якусь політику. Ми можемо говорити про якісь особисті моменти й цілком ймовірно Лукашенко міг попросити Путіна не вбивати Пригожина відразу. І на такому рівні, я думаю, в них є взаємний вплив", - пояснив Жовтенко.

Експерт вважає, що після заколоту Пригожина Путіну слід готуватись до нової реальності в Росії

"Лукашенко був і залишається несубʼєктним. Це не означає, що він не може собі компенсувати політичну недієздатність на особистому рівні. Адже зараз ситуація виглядає так, що Лукашенко врятував Росію від державного перевороту. І ця ситуація виглядає не дуже добре для Путіна. Очевидно, що це нова реальність для Путіна, з якою потрібно буде мати справу в майбутньому", - додав він.

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  • Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
Вагнергейт
Євген Пригожин
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