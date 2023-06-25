Ситуація, що начебто Лукашенко врятував Росію від держперевороту, не дуже добра для Путіна, - експерт з міжнародної політики Жовтенко
Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що ініціатива Лукашенка в переговорах з Пригожиним може обернутись фатально для Путіна
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"У перемовинах Лукашенка з Пригожиним не йдеться про якусь політику. Ми можемо говорити про якісь особисті моменти й цілком ймовірно Лукашенко міг попросити Путіна не вбивати Пригожина відразу. І на такому рівні, я думаю, в них є взаємний вплив", - пояснив Жовтенко.
Експерт вважає, що після заколоту Пригожина Путіну слід готуватись до нової реальності в Росії
"Лукашенко був і залишається несубʼєктним. Це не означає, що він не може собі компенсувати політичну недієздатність на особистому рівні. Адже зараз ситуація виглядає так, що Лукашенко врятував Росію від державного перевороту. І ця ситуація виглядає не дуже добре для Путіна. Очевидно, що це нова реальність для Путіна, з якою потрібно буде мати справу в майбутньому", - додав він.
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