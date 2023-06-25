Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У перемовинах Лукашенка з Пригожиним не йдеться про якусь політику. Ми можемо говорити про якісь особисті моменти й цілком ймовірно Лукашенко міг попросити Путіна не вбивати Пригожина відразу. І на такому рівні, я думаю, в них є взаємний вплив", - пояснив Жовтенко.

Експерт вважає, що після заколоту Пригожина Путіну слід готуватись до нової реальності в Росії

"Лукашенко був і залишається несубʼєктним. Це не означає, що він не може собі компенсувати політичну недієздатність на особистому рівні. Адже зараз ситуація виглядає так, що Лукашенко врятував Росію від державного перевороту. І ця ситуація виглядає не дуже добре для Путіна. Очевидно, що це нова реальність для Путіна, з якою потрібно буде мати справу в майбутньому", - додав він.