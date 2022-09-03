Ситуація у динамічному розвитку та контролюється Силами оборони, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Ситуація на Півдні у динамічному розвитку і досить напружена, але під контролем Збройних сил України
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ситуація на Півдні у динамічному розвитку, досить напружена, але контролюється Силами оборони. Ми продовжуємо тиск на логістичний напрямок - тримаємо під вогневим контролем транспортні шляхи, куди ворог намагається підтягувати резерви, і також контролюємо використання тих транспортних артерій, які нами вже підкореговані щодо застосування. Мова йде про мости і налагодження альтернативних способів - розгортання понтонних, паромних переправ і інших способів, які вишукує окупант, щоб подолати Дніпро", - розповіла вона.
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