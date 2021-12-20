Ситуація у таблиці не така погана, - Шевченко знайшов позитив після чотирьох поспіль поразок у Серії А

Про це повідомляє CalcioMercato.com.



За словами Шевченка, у матчі проти "Аталанти" його "Дженоа" налаштована на битву.



"У нас буде правильний настрій – готовність до битви. Ми граємо проти однієї з найсильніших команд, дуже солідного клубу. Ми виходимо на поле вигравати у кожному епізоді. Повинні віддавати всього себе, і лише тоді збудуємо наше майбутнє. Ситуація у таблиці не така погана. Після перерви розпочнеться друге коло, і ми маємо бути готові. Але нам необхідно завершити рік, зробивши максимум у майбутньому матчі", - сказав Шевченко.



Український тренер переконаний, що завдяки поразкам можна стати кращими.



"Після поразок є якась гіркота, але треба думати про те, де можна стати кращим і про дух на футбольному полі. Ми повинні віддаватися якнайбільше навіть у матчах із сильними опонентами. Наш бій – залишитись у Серії А, це наша Ліга чемпіонів. Нам слід добре діяти проти наших прямих конкурентів", – сказав Андрій Шевченко на прес-конференції.



Матч "Дженоа" проти "Аталанти" Руслана Малиновського у 19-му турі Серії А відбудеться 21 грудня. Початок о 21:45 за київським часом.



"Дженоа" зазнала чотири поспіль поразок у чемпіонаті Італії. Загалом команда під керівництвом Андрія Шевченка лише одного разу зіграла внічию і здобула одну перемогу в Кубку Італії.



Генуезці мають 10 очок та займають 18-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, 14 грудня у 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка.