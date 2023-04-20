Сіярто виступив на тлі мапи з територіями України у складі Великої Угорщини

Відповідні фото з'явилися у соцмережах.

Сіярто виступав на заході, що організувала керівна партія Орбана "Фідес", під назвою "Мир і безпека"

На карті за спиною Сіярто частини України, Румунії, Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини входять у частину так званої Великої Угорщини - в таких кордонах держава існувала до 1920 року.

Румунський євродепутат Влад Георге відреагував на ці фото.

"Угорщина (держава-член ЄС) підриває суверенітет Румунії (інша країна-член ЄС). На фото ви можете побачити мапу Великої Угорщини, яка включає регіон, що належить Румунії. Це огидно та обурливо", - пише він.