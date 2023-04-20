Сіярто виступив на тлі мапи з територіями України у складі Великої Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив на фоні карти, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу Великої Угорщини
Відповідні фото з'явилися у соцмережах.
Сіярто виступав на заході, що організувала керівна партія Орбана "Фідес", під назвою "Мир і безпека"
На карті за спиною Сіярто частини України, Румунії, Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини входять у частину так званої Великої Угорщини - в таких кордонах держава існувала до 1920 року.
Румунський євродепутат Влад Георге відреагував на ці фото.
"Угорщина (держава-член ЄС) підриває суверенітет Румунії (інша країна-член ЄС). На фото ви можете побачити мапу Великої Угорщини, яка включає регіон, що належить Румунії. Це огидно та обурливо", - пише він.
- У листопаді 2022 року угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу Великої Угорщини.
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