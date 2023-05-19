Про це він сказав російським пропагандистам у кулуарах другого економічного форуму "Європейський Союз – Центральна Азія" у п'ятницю в Алма-Аті.

"На самому початку цієї війни я запропонував обом сторонам – голові МЗС РФ Сергієві Лаврову та керівнику Офісу Володимира Зеленського Андрієві Єрмаку – що Угорщина готова надати місце для мирних переговорів у будь-який час. Ця пропозиція досі чинна. Коли би Росія та Україна не виявили готовність, ми готові створити всі необхідні умови для цього", - сказав Сіярто.

Він стверджує, буцімто Угорщина – це країна, яка "платить високу ціну" за конфлікт між РФ та Україною.

"Я представляю націю, представники якої помирають у цій війні. В Україні живе велика угорська діаспора, члени якої мобілізуються в українську армію, прямують на фронт, і багато хто з них, на жаль, гине. Ми закликаємо до миру, тому що мир – це єдиний спосіб зберегти життя", - зазначив угорський міністр.