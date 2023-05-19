Сіярто заявив, що Угорщина готова стати майданчиком для мирних переговорів між РФ та Україною
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова надати майданчик для мирних переговорів між Росію та Україною щодо завершення війни
Про це він сказав російським пропагандистам у кулуарах другого економічного форуму "Європейський Союз – Центральна Азія" у п'ятницю в Алма-Аті.
"На самому початку цієї війни я запропонував обом сторонам – голові МЗС РФ Сергієві Лаврову та керівнику Офісу Володимира Зеленського Андрієві Єрмаку – що Угорщина готова надати місце для мирних переговорів у будь-який час. Ця пропозиція досі чинна. Коли би Росія та Україна не виявили готовність, ми готові створити всі необхідні умови для цього", - сказав Сіярто.
Він стверджує, буцімто Угорщина – це країна, яка "платить високу ціну" за конфлікт між РФ та Україною.
"Я представляю націю, представники якої помирають у цій війні. В Україні живе велика угорська діаспора, члени якої мобілізуються в українську армію, прямують на фронт, і багато хто з них, на жаль, гине. Ми закликаємо до миру, тому що мир – це єдиний спосіб зберегти життя", - зазначив угорський міністр.
- Раніше Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю по Україні.
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