Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така

Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така

14 серпня, 2021 субота
15:19
Спорт

Не вщух скандал з обіймами Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене в Токіо, як російська пропаганда взялася за Жана Беленюка, що нині є нардепом від президентської партії "Слуга народу"

Телепропагандистка Ольга Скабєєва розмістила у себе в Telegram спільне фото з олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком, передає Еспресо.TV.

"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка "зрада", - підписала фото Скабєєва.

Світлину було зроблено під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.

Тоді Жан ще не був народним депутатом, але вже йшов третій рік війни з РФ на Донбасі.

Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом "Росія". Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, адже я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, чесно кажучи.

По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.

Я йду по вулиці зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - наводить слова Беленюка Сьогодні.ua.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Російське ТБ
російська пропаганда
Жан Беленюк
Читайте також:
Лавров
12 серпня, 2021 четвер
Лавров відповів Лукашенку: "Крим входить до союзної держави як частина РФ"
Жан Беленюк
13 серпня, 2021 п'ятниця
"Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!": на олімпійського чемпіона Беленюка намагались напасти у центрі Києва
Ярослава Магучих
13 серпня, 2021 п'ятниця
Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.85
  • EUR
    Купівля 31.2
    Продаж 31.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
14 серпня
15:58
електроенергія
Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80% за місяць
15:43
Керівника водоканалу Житомира покарали за забруднення ріки Тетерів
15:00
Від COVID-19 в Чехії щеплено 20% підлітків
14:42
Головний політтехнолог Лукашенка звинуватив Литву в підготовці ядерної війни
14:17
На Банковій поліція застосувала сльозогінний газ. Відео
13:58
На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн
13:38
"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "азовців" йде з Майдану на Банкову. Наживо
13:14
У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини
12:55
Президент Афганістану виступив з телевізійним зверненням
12:26
США направили до Кабулу три батальйони
12:00
Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму
11:43
О 13:00 "азовці" вийдуть з протестом на Банкову
11:28
Інфографіка
Руслан Степанюк
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
11:22
Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні
11:21
Порошенко
Порошенко: нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації
11:00
"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову
10:47
В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей
10:32
Християни візантійського обряду святкують Маковея
10:02
Лілія Цвіт
10 найсмачніших пирогів! Макова, фруктова, ягідна, кремова випічка до свят від Лілії Цвіт
09:54
Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
09:33
Названо розмір пенсії Меркель
09:11
"Я не хочу дурити людей". Мер сусіднього з Бахмутом міста вийшов з ОПЗЖ та подав у відставку
08:50
На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника
08:25
Зростання заражень COVID-19: 1 353 нових, першість тримає Київ
08:00
13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців
07:18
Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"
2021, п'ятниця
13 серпня
23:00
Таліби
Афганістан: біженці заполонили Кабул, таліби продовжують наступ
22:19
спека
Липень став найспекотнішим місяцем у світі за весь час спостережень, - Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США
21:46
Інфографіка
Манор Соломон
"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ
21:40
Жан Беленюк
Расистський скандал з Беленюком: поліція почала перевірку
21:33
Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ
21:10
Віктор Коваленко
Коваленко допоміг своїй новій команді вийти в наступний раунд Кубка Італії
21:02
Зеленський
"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки": Зеленський про спробу нападу на олімпійського чемпіона Беленюка
20:46
Держагентство розвитку туризму звернулось до СБУ через фірму, яка організовувала тури в РФ та окуповану Абхазію
20:43
Михайло Федоров
В Україні створять нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації, - Федоров
20:13
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
19:51
Зеленський
Зеленський доручив провести 20 серпня засідання РНБО
19:48
РФ та США
Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на майбутні вибори в Конгрес, - ЗМІ
19:34
Михайло Радуцький
Оновлення стандартів лікування, закупівля медикаментів та підготовка лікарень: як МОЗ готується до нового COVID-спалаху
19:12
Сейф Каддафі
Сина лівійського диктатора Каддафі підозрюють у зв'язках із "вагнерівцями": видано ордер на арешт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV