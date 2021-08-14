Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така

Телепропагандистка Ольга Скабєєва розмістила у себе в Telegram спільне фото з олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком, передає Еспресо.TV.



"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка "зрада", - підписала фото Скабєєва.



Світлину було зроблено під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.



Тоді Жан ще не був народним депутатом, але вже йшов третій рік війни з РФ на Донбасі.



Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом "Росія". Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.



"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, адже я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, чесно кажучи.



По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.



Я йду по вулиці зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - наводить слова Беленюка Сьогодні.ua.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.

Президент Володимир Зеденський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".