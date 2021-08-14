Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така
Не вщух скандал з обіймами Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене в Токіо, як російська пропаганда взялася за Жана Беленюка, що нині є нардепом від президентської партії "Слуга народу"
Телепропагандистка Ольга Скабєєва розмістила у себе в Telegram спільне фото з олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком, передає Еспресо.TV.
"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка "зрада", - підписала фото Скабєєва.
Світлину було зроблено під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.
Тоді Жан ще не був народним депутатом, але вже йшов третій рік війни з РФ на Донбасі.
Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом "Росія". Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.
"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, адже я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, чесно кажучи.
По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.
Я йду по вулиці зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - наводить слова Беленюка Сьогодні.ua.
- Нагадаємо, ввечері 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.
- Президент Володимир Зеденський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".
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