Скандал, який мав би шокувати, але проходить майже мовчки…
Вдумайтеся: до війни росіяни інкорпорували в систему української безпеки цілу агентурну мережу, в тому числі й призначили на посаду першого заступника Голови СБУ відвертого крота Наумова
Не дивуйтеся, чому есбеушники втекли з Херсону, з Іванкова, Харкова і т.д. Не дивуйтесь не підірваним мостам і такому швидкому просуванню ворога на півдні й на півночі.
Безмежно шкода лише безневинних жертв… У Бучі, Маріуполі та на всіх окупованих територіях. Ми досі не знаємо їх числа…
Але що продовжує дивувати — так це питання: а Наумов сам себе призначив? Де там Баканов? По ньому справа у держзраді є? І де він фізично?
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Де Деркач? Кулініч завжди був його людиною. Що там з рештою цієї агентурної сітки? І це питання дуже на часі. Бо "кроти" у владі продовжують працювати й ціна цього у війну надзвичайно висока…
Де Деркач? Кулініч завжди був його людиною. Що там з рештою цієї агентурної сітки? І це питання дуже на часі. Бо "кроти" у владі продовжують працювати й ціна цього у війну надзвичайно висока…
І ще. Три роки до війни в держзраді всі силовики підозрювали зовсім не Баканова і Наумова, а… Порошенка.
Порошенка, який за п’ять років як ніхто до нього відірвав Україну від Росії — Томосом, виграними судами в Газпрому, політикою національної пам’яті, мовою, новою армією та зброєю.
Політиканство і забавки в політичні переслідування замість реальних розслідувань про більше ніж реальних зрадників, обертається для українського народу височенною ціною
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Ось це політиканство і забавки в політичні переслідування замість реальних розслідувань про більше ніж реальних зрадників, обертається для українського народу височенною ціною.
Сподіваюся, всі питання будуть поставлені. Сподіваюся, буде створена слідча комісія в парламенті, яка окремо візьметься розслідувати цю грандіозну зраду. Сподіваюся, "кротів" таки заберуть з влади. І сподіваюся, що СБУ нарешті займатиметься агентами, а не придуманими казками про ботоферми Герасимова…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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