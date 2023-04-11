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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Скандал, який мав би шокувати, але проходить майже мовчки…

Вікторія Сюмар
11 квітня, 2023 вiвторок
08:07
Погляд Вікторія Сюмар

Вдумайтеся: до війни росіяни інкорпорували в систему української безпеки цілу агентурну мережу, в тому числі й призначили на посаду першого заступника Голови СБУ відвертого крота Наумова

Не дивуйтеся, чому есбеушники втекли з Херсону, з Іванкова, Харкова і т.д. Не дивуйтесь не підірваним мостам і такому швидкому просуванню ворога на півдні й на півночі.

Безмежно шкода лише безневинних жертв… У Бучі, Маріуполі та на всіх окупованих територіях. Ми досі не знаємо їх числа…

Але що продовжує дивувати — так це питання: а Наумов сам себе призначив? Де там Баканов? По ньому справа у держзраді є? І де він фізично?

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Де Деркач? Кулініч завжди був його людиною. Що там з рештою цієї агентурної сітки? І це питання дуже на часі. Бо "кроти" у владі продовжують працювати й ціна цього у війну надзвичайно висока…

Де Деркач? Кулініч завжди був його людиною. Що там з рештою цієї агентурної сітки? І це питання дуже на часі. Бо "кроти" у владі продовжують працювати й ціна цього у війну надзвичайно висока…

І ще. Три роки до війни в держзраді всі силовики підозрювали зовсім не Баканова і Наумова, а… Порошенка.

Порошенка, який за п’ять років як ніхто до нього відірвав Україну від Росії — Томосом, виграними судами в Газпрому, політикою національної пам’яті, мовою, новою армією та зброєю.

Політиканство і забавки в політичні переслідування замість реальних розслідувань про більше ніж реальних зрадників, обертається для українського народу височенною ціною

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Ось це політиканство і забавки в політичні переслідування замість реальних розслідувань про більше ніж реальних зрадників, обертається для українського народу височенною ціною.

Сподіваюся, всі питання будуть поставлені. Сподіваюся, буде створена слідча комісія в парламенті, яка окремо візьметься розслідувати цю грандіозну зраду. Сподіваюся, "кротів" таки заберуть з влади. І сподіваюся, що СБУ нарешті займатиметься агентами, а не придуманими казками про ботоферми Герасимова…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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скандал
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ФСБ
війна з Росією
колаборанти
Іван Баканов
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