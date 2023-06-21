Скандальний постачальник Міноборони остаточно програв у суді боротьбу проти прозорих закупівель, - волонтерка Ярова
Компанія "Трейд Граніт Інвест", яка пропонувала завищені ціни на харчування для Міноборони остаточно програла в суді
Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" у facebook.
За її словами, медійний тиск і десятки позовів не стали перешкодою для проведення чесних торгів на Прозорро.
"Публікую історичне переломне відео. Зламаний хребет гідри. Адже сьогодні Київський апеляційний суд ухвалив позитивне для України рішення: не задовольнив позов компанії, яка пропонувала найвищі ціни за постачання харчування українській армії. ТОВ "Трейд Граніт Інвест" не торгувався взагалі, завалив адміністративні суди своїми позовами до всіх компаній, а особливо до ТОВ "Атомсервіс". Сьогодні, 21 червня, скандальний постачальник програв у судах всіх інстанцій", - зазначила Дана Ярова.
Також волонтерка додала, що попри всі намагання зірвати прозорі закупівлі, постачальнику не вдалося це зробити завдяки публічному розголосу та пильній увазі громадськості.
"Подейкують, але я цьому не вірю, що "Трейд Граніт Інвест" занесли комусь кудись за виграш. Подейкують, але я в це також не вірю, що це компанія, яка входить в орбіту бізнесмена Андрія Адамовського. Подейкують, що саме вони організувати всі статті про мене в медіа, і не скупились на коштах, і не розбирались у звʼязках, кому давати цю "заказуху". Замовлена медійна кампанія мала на меті не тільки забруднити репутацію Громадської антикорупційної ради, й підірвати обороноздатність країни через маніпуляції навколо прозорих закупівель", — підсумувала Дана Ярова.
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