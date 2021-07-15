Скандальний український боксер назвав Ломаченка "колишньою дівчиною" Лопеса

Про це Редкач написав у twitter.

"Ломаченко - це колишня дівчина Теофімо Лопеса", - написав Редкач, нагадавши колишньому партнеру по любительскій збірній України про поразку від американця у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) у жовтні 2020 року.

Іван Редкач відомий своїми провокаційними заявами на адресу Василя Ломаченка. Нещодавно він оголосив про повернення в легку вагу, де теоретично може зустрітися зі співвітчизником.



30 червня український боксер Іван Редкач заявив, що кращі часи його співвітчизника Василя Ломаченка залишилися позаду.

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