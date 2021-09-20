Скасування місії ОБСЄ на кордоні України і РФ може спричинити ескалацію на Донбасі, - Наєв

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У разі прийняття такого рішення, Росія забезпечить безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів - військової техніки, озброєння, боєприпасів - для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО та ведення бойових дій проти угруповань Об’єднаних сил. З огляду на зазначене, виникнення локальних загострень на лінії бойового зіткнення не виключається", - наголосив він.

Він зазначив, що Росія вже неодноразово заявляла про рішення обмежити функції представників ОБСЄ, які виконують завдання в межах окупованих районів Донецької та Луганської областей, зокрема на неконтрольованих ділянках державного кордону.

"Попри відповідні заяви з боку РФ, можна припустити, що це є черговою спробою тиснути на керівництво нашої держави", - зауважив Наєв.





Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.

Згодом, у Росії пояснили відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною.

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