Скасування Росією віз для грузинів - це марна та незграбна спроба затягнути Грузію у свій табір прокажених, - дипломат Чечелашвілі
Валерій Чечелашвілі, грузинський дипломат, вважає, що такі дії РФ направлені на те, щоб ускладнити рух Грузії на шляху до ЄС
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо указу президента Росії Володимира Путіна про скасування візового режиму з 15 травня 2023 року для громадян Грузії та відновлення польотів російськими авіакомпаніями до грузинських аеропортів.
"Якщо Росія таким чином хотіла показати прихильність до Грузії, то вона дуже запізнилася. Ці міри мали б дії тільки до 24 лютого минулого року, а після цього дня світ став чорно-білим. Сіра зона, як можливість для маневру, скоротилася. Тому, на фоні варварської війни, яку розв'язала Росія в Україні, я можу це кваліфікувати наступним чином – доволі незграбна та марна спроба затягнути Грузію у свою екосистему, до того табору прокажених, за яким ми спостерігали 9 травня на параді у Москві", - сказав Валерій Чечелашвілі.
Чечелашвілі зауважив, якщо Росія якось хоче виправити ситуацію, то є 1991-й рік, тобто відхід російських військ на лінію кордонів 1991-го року, що є можливістю почати переговори по нормалізації відносин та повернутися РФ у систему міжнародних відносин у якості нормального гравця.
Дипломат зазначив: "Такі дії РФ направлені на те, щоб ускладнити рух Грузії на шляху до ЄС, тому що здійснення авіасполучення Росії з Грузією – не тільки неприєднання Грузії до санкцій, а це фактично протиставлення себе санкціям ЄС. Тому, як мінімум, це ускладнить наш рух до Європейського Союзу, зокрема отримання статусу кандидата".
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