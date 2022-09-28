Про це повідомляє Федерація хокею України.

Росіяни спровокували першу бійку на початку третього періоду, а після цього почали хамити українцям з "Барселони" Артему Пономаренку, Станіславу Дідковському та його батьку й тренеру Данилу Дідковському.

У заявці стамбульського "Буз Адам" на хокейний Континентальний кубок опинилося 12 російських гравців.

"Я розмовляв з українським легіонером стамбульців (Станіслав Теплицький - прим.) і йому там несолодко: росіяни затикають рота, мовляв, мовчи, молодий. Ну а зараз у Єврокубку на власні вуха почув прямий текст матів та погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних "Барси" і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і треба. Правильно вас там бомблять", - розповів український хокеїст "Барселони" Артем Пономаренко.

Українських хокеїстів такі дії росіян розлютили.

"Конкретне слово "бомблять" може й не прозвучало, я вже не пригадаю, але інтонація та акценти були промовистими. Ми всі зрозуміли, і мене це сильно розлютило. Навіщо грати у хокей та провокувати суперника темою війни? Треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти "за Україну" проти російської орди. Вийшла заворушка "стінка на стінку", але три рази мені добре вдалося влучити в ціль – губи у гравця турецької команди точно розбиті", — розповів Пономаренко.

На останній хвилині зустрічі відбулася ще одна бійка. Головний суддя Філіп Метзінгер був змушений виписати сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти "Буз Адама".

"Російська агресія проти українців не обмежується лише військовою сутичкою на полі бою у Донецькій, Луганській, Харківській чи Херсонській областях. Палко і гидко скрізь, де дихає ворог, який провокує та влаштовує локальні спалахи агресії навіть там, де цього ніхто не чекає – на спортивних майданчиках у міжнародних матчах. Цього разу все своє гниле нутро руzzкі хокеїсти продемонстрували під час стартового раунду другого за значущістю європейського клубного турніру – Континентального кубка", - прокоментували бійку у Федерації хокею України.

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