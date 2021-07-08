"Скажіть "ні" цим препаратам": у Франції закликали не визнавати російську та китайську вакцини
У Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин
Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє РБК-Україна.
Держсекретар зазначив, що громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене.
За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також в ряді інших країн, всього чотири.
"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав політик.
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