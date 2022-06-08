Про це йдеться у телеграм ЦПД.

Так, станом на ранок 8 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція. Колаборант-"керівник" Херсонщини В. Сальдо заявив, що "жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області". Такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства РФ, кажуть у Центрі.

Маніпуляція. Посольство Росії у США заявило про те, що "США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем – це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками".

Також ворог дезінформував суспільство. Російські ЗМІ почали тиражування новини: "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються – ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".

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