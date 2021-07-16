Гранати, набої, тротил, гексоген: в Одеській та Запорізькій областях СБУ знайшла чотири схрони з боєприпасами
СБУ виявила у Запорізькій та Одеській областях чотири схрони із вибухівкою та боєприпасами
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, схованку на території Бердянського району Запорізької області у 2014 році облаштували бойовики "Л/ДНР" для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ.
Зі схрону правоохоронці вилучили:
- тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
- 15 реактивних протитанкових гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
- 20 г гексогену;
- 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
- пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
- 8 підривачів;
- детонуючий шнур;
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
- 9 магазинів до автоматичної зброї;
- майже 2 тис. патронів різного калібру;
- 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
- майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.
Під час огляду тайника правоохоронці виявили:
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 7 гранат РГД і Ф-1;
- 3 гранати для підствольного гранатомета;
- понад 400 набоїв різного калібру.
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