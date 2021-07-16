Гранати, набої, тротил, гексоген: в Одеській та Запорізькій областях СБУ знайшла чотири схрони з боєприпасами

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За даними СБУ, схованку на території Бердянського району Запорізької області у 2014 році облаштували бойовики "Л/ДНР" для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ.



Зі схрону правоохоронці вилучили:

тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;

15 реактивних протитанкових гранат;

57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;

20 г гексогену;

1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

пластичну вибухову речовину вагою 120 г;

8 підривачів;

детонуючий шнур;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5;

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тис. патронів різного калібру;

15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;

майже триста патронів калібру 5,45 мм.

2 реактивні протитанкові гранати;

7 гранат РГД і Ф-1;

3 гранати для підствольного гранатомета;

понад 400 набоїв різного калібру.

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У другому схроні, облаштованому в лісосмузі неподалік міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено:Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.Під час огляду тайника правоохоронці виявили:У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.