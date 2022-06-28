Схоже, що російське командування віддало наказ бити по цивільній інфраструктурі України, - політолог Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що російське командування віддало наказ завдати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України
Політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Складається враження, що російське командування віддало наказ завдавати удари по цивільній інфраструктурі, житловій забудові по всій території України. Адже це відбувається не лише в одному Кременчуці, а й у багатьох інших містах. У Харкові це взагалі стало системним", - зазначив Кулик.
Експерт додав, що російські ракети влучають у ту цивільну інфраструктуру, яка навіть не знаходиться поблизу військових обʼєктів.
"На прикладі Києва та інших міст України ми бачимо, що прилітає в ті обʼєкти, які навіть близько не знаходяться поблизу військових обʼєктів. Це не збиті ППО ракети. Мова йде про завдавання ударів по цивільній інфраструктурі", - зауважив Віталій Кулик.
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