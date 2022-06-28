Політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Складається враження, що російське командування віддало наказ завдавати удари по цивільній інфраструктурі, житловій забудові по всій території України. Адже це відбувається не лише в одному Кременчуці, а й у багатьох інших містах. У Харкові це взагалі стало системним", - зазначив Кулик.

Експерт додав, що російські ракети влучають у ту цивільну інфраструктуру, яка навіть не знаходиться поблизу військових обʼєктів.

"На прикладі Києва та інших міст України ми бачимо, що прилітає в ті обʼєкти, які навіть близько не знаходяться поблизу військових обʼєктів. Це не збиті ППО ракети. Мова йде про завдавання ударів по цивільній інфраструктурі", - зауважив Віталій Кулик.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих зросла до 18, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на російський ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці має бути збільшення постачань важкого озброєння для України та посилення санкцій проти РФ.

28 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив припущення, що президент Росії Путін особисто віддав наказ військовим обстрілювати цивільні об’єкти в Україні.

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