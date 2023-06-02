"Схожий на російські щі": українські прикордонники відповіли білоруським на "запрошення на борщ"
Українські прикордонники відповіли білоруським на "запрошення на борщ", зазначивши, що між стравами двох країн немає нічого спільного, як і між народами
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.
За словами прикордонників, білоруський борщ "радше схожий на російські щі", навіть якщо додати туди більше картоплі.
"Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців", – сказав голос на аудіозаписі.
Також прикордонники зазначили, що українці – вільний народ, чого не скажеш про їхніх сусідів.
- 31 травня білоруські прикордонники увімкнули співробітникам ДПСУ аудіозапис із "запрошенням на борщ".
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