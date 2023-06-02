Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонників, білоруський борщ "радше схожий на російські щі", навіть якщо додати туди більше картоплі.

"Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців", – сказав голос на аудіозаписі.

Також прикордонники зазначили, що українці – вільний народ, чого не скажеш про їхніх сусідів.



