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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Скільки триватиме війна?

Юрій Богданов
7 квітня, 2023 п'ятниця
14:03
Погляд Юрій Богданов

Як тільки пишеш текст з думками “Український наступ буде успішним, але війна навряд закінчиться 2023 року”, обов'язково з'являються коментарі "Це що, війна триватиме вічно?" і "Захід нас зіллє! Змусить до перемовин! Зрада!"

Тому кілька доволі очевидних думок на тему.

Ні, ніяких визначених дедлайнів нема. Тези, що в України є час "до осені", "до виборів у США", "до 32 травня" - гіперболізація страхів. Бо судячи з заяв і дій наших партнерів, у нас є стільки допомоги зброєю і грошима, скільки ми самі будемо готові вести війну. Ми можемо і маємо бажати більшого, але тут вже все сильно залежить від кон'юнктури. Поки динаміка — ок. 

Тиск на РФ не послаблюють. Головні санкції проти Росії набрали чинності тільки в кінці 2022. У березні американці впровадили додаткові інструменти контролю за виконанням санкцій та почали наймати людей для цієї роботи. США розгортають виробництво зброї та боєприпасів. ЄС робить те саме. Інші союзники США та України роблять те саме. До нас прибувають танки, РСЗВ, БМП, інша техніка. Ми отримуємо літаки. Не західні, але критично важливі для нас. 

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Щодо "прийдуть республіканці — і усе". До виборів у США 1,5 року. Люди, які зараз вибудовують прогнози "Як саме завершаться вибори у США" чи "Як саме вибори у США вплинуть на війну в Україні", продають фантазії. Забагато контексту, про який ми ще не знаємо або який не розуміємо, щоб робити якісь прогнози про вплив американських виборів на нашу війну.

Прогнозування різких рухів під час чи після американських виборів — це чиста магія. А ось прогнозувати, що ситуація буде розвиватися консервативно — цілком можна. Бо вона зазвичай розвивається консервативно через багатофакторність впливів в американській політиці

Прогнозування різких рухів під час чи після американських виборів — це чиста магія. А ось прогнозувати, що ситуація буде розвиватися консервативно — цілком можна. Бо вона зазвичай розвивається консервативно через багатофакторність впливів в американській політиці. Коротше, навіть якщо війна не закінчиться до виборів у США (хоча в цьому у мене є сумніви), з підтримкою України навряд станеться щось трагічне.

Загалом поспіх є проблемою, а не перевагою. Росіяни на початку війни дуже поспішали. І саме це завадило їм скористатися зі своєї переваги в людях та техніці. Наші наступальні дії будуть тоді й там, де складуться найліпші умови. Щоб мінімізувати втрати. Ефективно скористатися технікою. Завдати РФ найбільш болючого удару. 

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Контрнаступ, про який пушить зараз — це не "останні 100 метрів" марафону. Загалом то будь-яка війна (якщо сили сторін не 100 до 1 чи не існує нескінченного технологічного розриву) циклічна. Наступаємо ми — затишшя — наступають вони — затишшя — знову ми. Доки хтось не зламається. Можливо, це станеться саме зараз. Чи восени, в результаті чого російські режим та армія втратять керованість. Але я б не планував майбутнє, розраховуючи що це станеться настільки швидко.

Нам доведеться ще дуже багато працювати. Воювати. Донатити. Терпіти. Тому що пройшовши 20-50-100 кілометрів — треба закріпитися, не потрапити у пастку, підтягнути логістику. Відбити спробу контрудару  І це все — час і ресурси. Техніка, яку треба підтягувати та відновлювати.  І найголовніше — люди. 

РФ не зможе вести війну "багато років". Її економіка, армія та політична система деградують дуже швидко. "Дуже швидко" - це не місяці. І їх економіка не мала впасти за 3 місяці (ті, хто це обіцяв — брехали або взагалі не розуміються на економічних процесах)

Що там щодо вічної війни? Ні, РФ не зможе вести війну "багато років". Її економіка, армія та політична система деградують дуже швидко. "Дуже швидко" - це не місяці. І їх економіка не мала впасти за 3 місяці (ті, хто це обіцяв — брехали або взагалі не розуміються на економічних процесах). "Дуже швидко" - це коли за рік доходи валяться, а дірки затикати вже майже нічим. І з такими темпами це питання не років, а року. Може трохи менше чи трохи більше.  

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Якщо ви хочете прогноз з цифрами. Враховуючи цикли "наступ — захист", динаміку допомоги, вичерпність російських ресурсів і накопичення проблем з економікою, то моя оцінка коли Україна зможе завдати поразки ЗС РФ як організованій структурі — весна-літо 2024. 

Це не означає що війна завершиться миттєво. Це означає, що українська армія здобуде вирішальну перевагу та убезпечить країну від системної агресії. Тут я не можу врахувати кожного "чорного лебедя", який може прилетіти. Але хочете ловити мене за язика — дату я написав.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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