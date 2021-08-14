Скількох хабарників посадили, яке майно конфіскували. НАБУ та САП відзвітували за перше півріччя

Такими є дані Національного антикорупційного бюро України станом на 30 червня 2021 року, сьогодні, 14 серпня, інформує Еспресо.TV.



"Крім позбавлення волі, ВАКС (Вищий антикорупційний суд - ред.) конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію - в дохід держави звернено 250 тис. грн. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн", - йдеться у повідомленні на фейсбуці НАБУ.



Загалом за час роботи НАБУ, більше 300 обвинувальних актів стосовно майже 600 осіб скеровано до суду.



Актуальний перелік цих справ можна знайти тут.



"Наразі щодо топової корупції вже ухвалено 56 обвинувальних вироків, які набрали законної сили", - наголошують у відомстві.





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