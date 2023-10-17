Склав присягу на вірність конституції РФ: ватажкові "ЛНР" Пасічнику оголосили нову підозру
Ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику повідомили підозру в участі в організації та проведенні псевдовиборів на ТОТ і повторному обранні до незаконного органу влади
Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.
Зазначається, що Пасічник створював умови для анексії Луганщини шляхом проведення фейкового референдуму та підписання так званого договору про "приєднання" тимчасово окупованої території регіону до Росії. На початку вересня поточного року на ТОТ Луганщини провели так звані вибори "депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень "ЛНР" першого скликання".
"23 вересня поточного року за поданням президента РФ підозрюваний був повторно обраний "головою ЛНР". Він склав присягу на вірність конституції РФ та народу псевдореспубліки й вступив на керівну посаду", - повідомили у прокуратурі.
Там зазначили, що Пасічник також активно проводить антиукраїнську діяльність і бере участь у пропагандистських заходах Кремля.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У жовтні минулого року Пасічнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України. Нині справу скерували до суду.
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