"Сколько тут всего используем, что запрещено": окупант про використання фосфорних снарядів в Україні, - перехоплення
ГУР перехопило розмову російського загарбника з батьком, у якій рашист зізнається, що вони використовують в Україні заборонені Женевською конвенцією фосфорні снаряди
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Під час розмови рашист коментує батьку ситуацію на фронті: "О, фосфор полетел. Комбат психанул, короче, решил этих уродов завалить конкретно".
Батька дивує використання армією РФ заборонених Женевською конвенцією фосфорних снарядів. На це син-окупант відповів: "Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе".
- Російські окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.
- 23 червня РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни.
- 4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.
- 14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
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