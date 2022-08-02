Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час розмови рашист коментує батьку ситуацію на фронті: "О, фосфор полетел. Комбат психанул, короче, решил этих уродов завалить конкретно".

Батька дивує використання армією РФ заборонених Женевською конвенцією фосфорних снарядів. На це син-окупант відповів: "Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе".

Російські окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.

23 червня РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни.

4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.

14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

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