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Скоро в Україні буде два Дні перемоги, а в когось не залишиться жодного, - Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня

9 травня, 2022 понедiлок
09:32
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня. Він зазначив, що українці вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі

Відповідне відеозвернення президент оприлюднив у телеграм.

"Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга", - процитував президент великого українського філософа Григорія Сковороду.

"Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом", - зауважив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна не віддасть окупантам ані клаптика своїх територій, ані клаптика своєї історії.

"Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня й перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс. Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів із Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів із власної землі", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що у День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. 

"Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух", - сказав Президент України.

Крім того, Зеленський зазначив, що перевага захисників і захисниць України в тому, що вони не воюють "за батюшку царя, фюрера, партію й вождя". А воюють за Батьківщину.

"Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні. Де загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо "можем повторить". Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить усе. І зовсім скоро в Україні буде два Дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", - додав він.

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війна з Росією
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Київ
День перемоги над нацизмом
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