Скрипник покинув "Ворсклу" та знайшов собі новий клуб

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

Віктор Скрипник і харківський клуб підписали контракт на 3 роки. До тренерського штабу увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах.

Також продовжать працювати вже в штабі Скрипника Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін. Олег Голодюк, який раніше очолював "Металіст 1925" залишиться працювати у структурі клубу.

Раніше 54-річний спеціаліст тренував "Ворсклу". Сьогодні полтавський клуб оголосив про його відхід.

Хто такий Віктор Скрипник

Віктор Скрипник народився 19 листопада 1969 року в Новомосковську на Дніпропетровщині. Вихованець "Дніпра". В Україні він грав за цю команду, а також у складі запорізького "Металурга".

У 1996 році став гравцем німецького "Вердера", у складі якого провів понад півтори сотні матчів. Після цього працював у клубі в молодіжних командах. Він очолював другий склад "Вердера", а потім, у 2016-му році, став головним тренером першої команди клубу. Таким чином, Віктор Скрипник став першим українським тренером, який працював на подібній посаді у європейському топчемпіонаті.

Після "Вердера" Скрипник працював у латвійській "Ризі", луганській "Зорі" та полтавській "Ворсклі", яку він очолював до завершення першої частини цього сезону.

Сьогодні, 20 грудня, полтавська "Ворскла" оголосила, що Скрипник покинув клуб. Сторони досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту.