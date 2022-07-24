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Скумбрія в духовці
Простий рецепт домашнього приготування
Що нам знадобиться?
- одна свіжоморожена скумбрія
- одна цибулина
- дві столові ложки кетчупу (за смаком)
- три столові ложки майонезу
- сіль
- спеції для риби (за смаком)
Як приготувати скумбрію в духовці
- розморожуємо рибину
- ретельно патраємо та видаляємо чорну плівку
- промиваємо скумбрію під проточною водою
- нарізаємо рибину на порційні шматки
- солимо за смаком і додаємо спеції для риби
- очищаємо цибулю й нарізаємо тонкими кільцями
- готуємо соус: змішуємо майонез та кетчуп
- обмокуємо шматочки рибини в соус
- на деко кладемо пергаментний папір
- викладаємо скумбрію
- між шматочками прокладаємо кільця цибулі
- зверху рибину змащуємо соусом
- ставимо скумбрію в розігріту до 160 градусів духовку
- випікаємо приблизно пів години
- витягаємо з духовки
- чекаємо поки охолоне
- перед подачею на стіл прикрашаємо скоринками лимона
Смачного!
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