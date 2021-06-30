SkyUp запускає рейс з Одеси в Салоніки

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Анонсуємо новий напрямок для одеситів - грецькі Салоніки! Літати туди на SkyUp ви зможете з 06.07.21 щовівторка. А вже сьогодні, на честь гарних новин, оголошуємо суперакцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише один день, 30.06.21, квитки туди-назад можна купити за акційною ціною: ​Одеса - Салоніки - Одеса - $99.