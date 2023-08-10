"Славія" – "Дніпро-1": де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для того, аби пробитися до плей-офф відбору Ліги Європи "Дніпру-1" необхідно здолати півфінал кваліфікації. Там 10 серпня дніпряни зустрінуться з чеською "Славією". Матч розпочнеться о 20:00 на "Еден Арені" в Празі. Друга гра відбудеться 17 серпня.

"Славія" – чинний віцечемпіон Чехії. Празький колектив лише за додатковими показниками поступився титулом іншій команді з чеської столиці – "Спарті".

У фіналі кваліфікації "Дніпро-1" в разі виграшу над "Славією" зіграє проти ще одного клубу з України, луганської "Зорі", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.

На території України поєдинок між празьким і дніпровським клубами у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Ще один представник України - "Динамо" - виступить у Лізі конференцій. На третьому кваліфікаційному раунді кияни 10 та 17 серпня зіграють з грецьким "Арісом".