Слід бути готовими до несподіванок після інцидентів на "Північному потоці", - Урсула фон дер Ляєн
Необхідно бути готовими до несподіваного зриву постачання енергоресурсів та краще захищати інфраструктуру після інцидентів на гілках "Північного потоку".
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Підводні трубопроводи й кабелі з’єднують європейців і європейські компанії зі світом. Це такі "нитки життя" для інформації та електроенергії. Кращий захист цієї критичної інфраструктури - в інтересах усіх європейців. Ми повинні проводити стрес-тести, визначати вразливості й мати план реагування на несподіванки", - наголосила вона.
За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія починає діалог з країнами-членами для такої роботи. ЄС з цією метою посилить співпрацю з НАТО і США.
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