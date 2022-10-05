Слід бути готовими до несподіванок після інцидентів на "Північному потоці", - Урсула фон дер Ляєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Підводні трубопроводи й кабелі з’єднують європейців і європейські компанії зі світом. Це такі "нитки життя" для інформації та електроенергії. Кращий захист цієї критичної інфраструктури - в інтересах усіх європейців. Ми повинні проводити стрес-тести, визначати вразливості й мати план реагування на несподіванки", - наголосила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія починає діалог з країнами-членами для такої роботи. ЄС з цією метою посилить співпрацю з НАТО і США.

26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. Наступного дня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витікання газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2".

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