Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК

Про це він заявив на засіданні 39-ї сесії Полтавської міської ради, майже 10-годинний запис якого оприлюднено в мережі.

Виступ підполковника Бережного можна побачити й почути з 27-ої хвилини.

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"Станом на зараз ті чи інші військові формування, які виконують свої завдання, потребують не тільки матеріальної підтримки тими чи іншими транспортними засобами тощо. Вони в першу чергу потребують поповнення. Тому що з підрозділів, які восени минулого року виходили в кількості - беремо невелику ланку, до 100 людей, зараз виконують свої обов'язки - позалишалось людей 20, а то й 10. Решта, відповідно, загиблі. Решта у нас поранені. Решта виведені зі строю, такого, який може виконувати завдання на тих чи інших позиціях чи за тими чи іншими напрямками", - пояснив Віталій Бережний.

Зокрема, в.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП вважає неприйнятним ставлення військовозобов'язаних жителів Полтави до питання мобілізації під час воєнного стану, якщо порівнювати з тим, як вона проходить в районах прилеглої області, де "якось краще виконують ці завдання, ніж безпосередньо місто Полтава".

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У зв'язку з цим підполковник Бережний закликав владу міста підтримати його ініціативу щодо фінансового стимулювання осіб, які йдуть до війська на добровільній основі.

Окрім того, в межах Полтавської області, за словами Віталія Бережного, формуватиметься нова механізована бригада Збройних Сил України, тож від керівництва міста та громади Полтави потрібне всебічне сприяння.