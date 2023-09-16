Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
В.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, підполковник ЗСУ Віталій Бережний заявив, що місто Полтава відстає від Полтавської області за темпами планової мобілізації
Про це він заявив на засіданні 39-ї сесії Полтавської міської ради, майже 10-годинний запис якого оприлюднено в мережі.
Виступ підполковника Бережного можна побачити й почути з 27-ої хвилини.
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"Станом на зараз ті чи інші військові формування, які виконують свої завдання, потребують не тільки матеріальної підтримки тими чи іншими транспортними засобами тощо. Вони в першу чергу потребують поповнення. Тому що з підрозділів, які восени минулого року виходили в кількості - беремо невелику ланку, до 100 людей, зараз виконують свої обов'язки - позалишалось людей 20, а то й 10. Решта, відповідно, загиблі. Решта у нас поранені. Решта виведені зі строю, такого, який може виконувати завдання на тих чи інших позиціях чи за тими чи іншими напрямками", - пояснив Віталій Бережний.
Зокрема, в.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП вважає неприйнятним ставлення військовозобов'язаних жителів Полтави до питання мобілізації під час воєнного стану, якщо порівнювати з тим, як вона проходить в районах прилеглої області, де "якось краще виконують ці завдання, ніж безпосередньо місто Полтава".
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У зв'язку з цим підполковник Бережний закликав владу міста підтримати його ініціативу щодо фінансового стимулювання осіб, які йдуть до війська на добровільній основі.
Окрім того, в межах Полтавської області, за словами Віталія Бережного, формуватиметься нова механізована бригада Збройних Сил України, тож від керівництва міста та громади Полтави потрібне всебічне сприяння.
- Нагадаємо, президент Україна Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки усіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.
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