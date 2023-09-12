В Україні перевірять усі рішення ВЛК щодо непридатності до служби у війську, ухвалені після 24 лютого 2022-го
Президент Україна Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про перевірку рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року
Про це йдеться в указі президента.
Відповідно до цього рішення, Кабмін має створити робочі групи із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби.
Крім того, Нацагентства з питань запобігання корупції має провести аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК, за його результатами запропонувати зміни до відповідних нормативно-правових актів.
Також, відповідно до рішення РНБО, правоохоронні органи мають невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.
- 7 вересня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо обмеженої придатності до військової служби, виданих після початку повномасштабної війни.
- 3 вересня Міноборони затвердило новий розклад хвороб для ВЛК, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.
- 30 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому оголосив про перевірку системи ВЛК по всій країні, зокрема на предмет корупції та доцільності прийнятих рішень про непридатність до військової служби.
- 25 серпня уряд ухвалив суттєву реформу для модернізації ВЛК, зокрема запровадження електронного документообігу під час проходження комісії.
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