В Україні перевірять усі рішення ВЛК щодо непридатності до служби у війську, ухвалені після 24 лютого 2022-го

Про це йдеться в указі президента.

Відповідно до цього рішення, Кабмін має створити робочі групи із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби.

Крім того, Нацагентства з питань запобігання корупції має провести аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК, за його результатами запропонувати зміни до відповідних нормативно-правових актів.

Також, відповідно до рішення РНБО, правоохоронні органи мають невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.