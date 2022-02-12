Слідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова

Про це вона сказала у Харкові в суботу, 12 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV із посиланням на Інтерфакс-Україна.



"Те, що поспішили всі, - це факт. І те, що потрібно було провести більше слідчих дій, більш ретельно, - це теж факт. І ці факти будуть уже, напевно, підставою для вивчення перевірки і в рамках службової перевірки, і в рамках слідства у кримінальному провадженні", - наголосила генеральна прокурорка.



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Водночас генпрокурор заявила, що вважає дії прокурора області Олександра Фільчакова рішучими та професійними.

"Враховуючи те, що завдяки рішучим професійним законним діям прокурора області, конкретно Фільчакова Олександра Васильовича, це не замовчується, і слідчі дії були дуже професійні, які можуть бути кадрові зміни?", - сказала Венедіктова, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи бачить вона підстави для кадрових змін, зокрема для звільнення прокурора області.





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