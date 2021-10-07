Слідом за Швецією: Фінляндія зупинила щеплення препаратом Moderna чоловіків молодше 30 років

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

"Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки віком до 30 років, які отримували Moderna, мали трохи вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав представник Інституту охорони здоров'я Фінляндії Міка Салмінен.

За його словами, запалення серцевого м'яза відбувається протягом декількох днів. Салмінен додав, що у Фінляндії будуть вводити робити щепленням препаратом Pfizer людям до 30 років.

У Швеції припинили робити щеплення проти COVID-19 мешканцям віком до 30 років вакциною Moderna через ризик побічних ефектів.