Slots City Foundation розпочинає новий проєкт – безкоштовний ремонт дронів для військових спільно з благодійним фондом VOL
З липня 2023 БО "Slots City Foundation" у партнерстві з благодійним фондом VOL розпочали новий проєкт, направлений на підсилення технологічної переваги Сил оборони України – "Ремонт та налаштування дронів цивільного призначення". Наразі це дрони DJI Mavic 3 та DJI Matrice різних модифікацій. Для військових всі послуги безкоштовні
"Ремонт дронів сьогодні є дешевшим за закупівлі нових БПЛА для фронту, але не менш ефективним для збереження життів наших захисників. Ми вже понад рік закуповуємо нові дрони за зверненнями окремих бригад і спонсоруємо безкоштовне навчання військових з управління БПЛА, тож цим проєктом розширюємо цей напрямок роботи Фонду,"– каже Артем Стогній, директор БО "Slot City Foundation".
Партнером проєкту виступає Вектор-оптична лабораторія, яка спеціалізується на ремонті тепловізійних та нічних приладів для Сил оборони України. "Цей проєкт народився із необхідності. Не секрет, що військові адаптують та використовують будь-які доступні їм дрони. І не дивлячись на вартість дронів DJI, вони давно стали витратним матеріалом у нашій боротьбі. Наша мета - скоротити ці витрати для військових та збільшити кількість справних дронів на фронті. Щоб перемогти у війні, ми маємо бути в 3-4 рази ефективнішими за ворога, що завжди означатиме для нас - розумне використання всіх наявних ресурсів", — розповів засновник VOL Ігор Федірко.
Ремонт коштовних приладів є ефективним способом використання фінансового ресурсу на матеріально-технічне забезпечення армії. Середня вартість нових DJI Mavic 3 становить $2500-2700, ціни на DJI Matrice стартують від $5000 й доходять до $25000 в залежності від комплектації.
На старті проєкту плануються модульні та спеціалізовані ремонти, а також деякий спектр налаштувань, які допоможуть у користуванні. Головний принцип - максимально швидко опрацьовувати звернення і поступово розширювати перелік послуг та моделей.
Slots City Foundation — це благодійний фонд грального бренду Slots City, який одним з перших на українському ринку азартних розваг розпочав передавати частину своїх коштів на благодійність. Окрім програми закупівлі дронів та навчання військових, Фонд забезпечує військових автомобілями, військовою технікою та спорядженням, а також допомагає переселенцям. З початку повномасштабного вторгнення Slots City Foundation передав на допомогу армії понад 50 млн грн. "Вектор"-оптична лабораторія (VOL) — існує з 2015 року і спеціалізується на ремонті оптико-електронних приладів. За 7,5 років роботи відновлено понад 8000 приладів загальною вартістю 19,5 млн EUR.
Залишити заявку можна за номером менеджера VOL у Signal WhatsApp +380679459297.
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