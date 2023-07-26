"Ремонт дронів сьогодні є дешевшим за закупівлі нових БПЛА для фронту, але не менш ефективним для збереження життів наших захисників. Ми вже понад рік закуповуємо нові дрони за зверненнями окремих бригад і спонсоруємо безкоштовне навчання військових з управління БПЛА, тож цим проєктом розширюємо цей напрямок роботи Фонду,"– каже Артем Стогній, директор БО "Slot City Foundation".

Партнером проєкту виступає Вектор-оптична лабораторія, яка спеціалізується на ремонті тепловізійних та нічних приладів для Сил оборони України. "Цей проєкт народився із необхідності. Не секрет, що військові адаптують та використовують будь-які доступні їм дрони. І не дивлячись на вартість дронів DJI, вони давно стали витратним матеріалом у нашій боротьбі. Наша мета - скоротити ці витрати для військових та збільшити кількість справних дронів на фронті. Щоб перемогти у війні, ми маємо бути в 3-4 рази ефективнішими за ворога, що завжди означатиме для нас - розумне використання всіх наявних ресурсів", — розповів засновник VOL Ігор Федірко.

Ремонт коштовних приладів є ефективним способом використання фінансового ресурсу на матеріально-технічне забезпечення армії. Середня вартість нових DJI Mavic 3 становить $2500-2700, ціни на DJI Matrice стартують від $5000 й доходять до $25000 в залежності від комплектації.

На старті проєкту плануються модульні та спеціалізовані ремонти, а також деякий спектр налаштувань, які допоможуть у користуванні. Головний принцип - максимально швидко опрацьовувати звернення і поступово розширювати перелік послуг та моделей.

Slots City Foundation — це благодійний фонд грального бренду Slots City, який одним з перших на українському ринку азартних розваг розпочав передавати частину своїх коштів на благодійність. Окрім програми закупівлі дронів та навчання військових, Фонд забезпечує військових автомобілями, військовою технікою та спорядженням, а також допомагає переселенцям. З початку повномасштабного вторгнення Slots City Foundation передав на допомогу армії понад 50 млн грн. "Вектор"-оптична лабораторія (VOL) — існує з 2015 року і спеціалізується на ремонті оптико-електронних приладів. За 7,5 років роботи відновлено понад 8000 приладів загальною вартістю 19,5 млн EUR.

Залишити заявку можна за номером менеджера VOL у Signal WhatsApp +380679459297.