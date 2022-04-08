Словаччина надала України систему протиповітряної оборони С-300, - словацький прем'єр Геґер

Про це він написав у twitter.



"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Українська нація хоробро захищає свою суверенну країну і нас також. Наш обов’язок — допомагати, а не залишатися в стороні та ігнорувати втрати людських життів через агресію Росії", - написав Геґер.



Нагадаємо, 4 квітня прем'єр Словаччини запевнив, що країна не платитиме за газ рублями.