Словаччина не підтримала надання Україні 14-го пакета допомоги
Уряд Словаччини не підтримав надання Україні 14-го пакета військової допомоги на суму 40,3 млн євро
Про це пише TVNOVINY.sk.
Зазначається, що відповідний пакет підготувало колишнє керівництво міноборони країни.
Військова допомога мала складатися з 4 млн боєприпасів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 ракет для ЗРК "Куб", восьми мінометів і 1200 мін.
- 26 жовтня Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
- Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені.
- 6 листопада прем'єр-міністр, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.
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