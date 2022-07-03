Словаччина не виключає можливості передачі Україні винищувачів і танків
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер не виключає можливості передачі Україні винищувачів і танків
Про це повідомляє суспільний мовник Чехії "Česká televize".
Словацький прем'єр заявив про можливість отримання Україною танків.
"Але я не хочу про це говорити в деталях, тому що Україна також просила нас не уточнювати цю техніку", - сказав Геґер.
Натомість Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала пообіцяв, що Чехія захищатиме повітряний простір Словаччини.
Зазначається, що і Геґер, і Фіала відзначили, що всі були здивовані тим, наскільки ефективно і як довго Україна змогла захищатися від вторгнення з боку сусідньої країни, армія якої на папері мала бути набагато сильнішою.
"Ми маємо всі передумови вірити, що Україна виграє цю війну", - підкреслив словацький прем'єр.
Петер Фіала зазначив, що, за потреби, Чехія готова брати участь у підготовці українських військових.
- 21 червня ЗМІ зазначили, що Німеччина та Словаччина не можуть узгодити постачання зброї Україні. Словаччина планувала передати Україні 30 танків Т-72. Однак німці, які мали натомість передати Братиславі танки Leopard, запропонували взамін надто мало.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе