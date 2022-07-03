Словаччина не виключає можливості передачі Україні винищувачів і танків

Про це повідомляє суспільний мовник Чехії "Česká televize".

Словацький прем'єр заявив про можливість отримання Україною танків.

"Але я не хочу про це говорити в деталях, тому що Україна також просила нас не уточнювати цю техніку", - сказав Геґер.

Натомість Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала пообіцяв, що Чехія захищатиме повітряний простір Словаччини.

Зазначається, що і Геґер, і Фіала відзначили, що всі були здивовані тим, наскільки ефективно і як довго Україна змогла захищатися від вторгнення з боку сусідньої країни, армія якої на папері мала бути набагато сильнішою.

"Ми маємо всі передумови вірити, що Україна виграє цю війну", - підкреслив словацький прем'єр.

Петер Фіала зазначив, що, за потреби, Чехія готова брати участь у підготовці українських військових.

21 червня ЗМІ зазначили, що Німеччина та Словаччина не можуть узгодити постачання зброї Україні. Словаччина планувала передати Україні 30 танків Т-72. Однак німці, які мали натомість передати Братиславі танки Leopard, запропонували взамін надто мало.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb