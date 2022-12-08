Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
Міністр закордонних справ Словаччини Качер заявив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів снарядів 120 і 155 мм для потреб України
Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою.
"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру - 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів - почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", - розповів він.
За даними The New York Times, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині й Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.
Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.
- 8 грудня уряд Словаччини схвалив новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні, у межах якого ЗСУ отримають боєприпаси та теплі речі, а цивільне населення - 300 генераторів.
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