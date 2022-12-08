У Словаччині погодили передачу нового пакета військової допомоги ЗСУ, а також 300 генераторів для шкіл і лікарень
Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні, у межах якого ЗСУ отримають боєприпаси та теплі речі, а цивільне населення - 300 генераторів
Про це йшлося під час спільної пресконференції голови МЗС України Дмитра Кулеби з його словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу 8 грудня у Києві.
"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора (7 грудня, - ред.) наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги - це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - сказав Качер.
Він додав, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.
Зокрема, цього місяця Україна отримає близько 300 електрогенераторів для шкіл і лікарень.
- У межах ініціативи "Поділись світлом" за 8 днів громадяни Грузії зібрали гроші на 200 генераторів для України. Збір триватиме до 12 грудня.
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