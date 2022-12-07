За 8 днів у Грузії зібрали кошти на 200 генераторів для України
В рамках ініціативи "Поділись світлом", за 8 днів громадяни Грузії зібрали гроші на 200 генераторів для України. Збір триватиме до 12 грудня
Про це повідомляє "Новини-Грузія".
Зазначається, що 1176 осіб взяло участь в зборі, ще 9 доставили генератори.
Збір триватиме до 12 грудня, самі генератори доставлять у Київ 24 грудня. В нашій столиці їх розподілять партнерські організації між об'єктами, які найбільше потребують цього.
Повідомляється, що на всіх генераторах будуть наклейки з іменами людей, які допомогли їх купити.
У виданні зазначили, що генератори та трансформатори для України цими днями відправляють з багатьох країн. Європарламент запустив кампанію "Генератори надії", яка вже охопила понад 200 великих європейських міст.
- 7 грудня Грузія заявила, що допомагатиме біженцям, але військову підтримку Україні не надаватиме.
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