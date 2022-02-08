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Словаччина планує вивчити можливість збільшення газопостачання до України

8 лютого, 2022 вiвторок
14:49
Економіка Газ

Очільник словацького МЗС Іван Корчок заявив, Словаччина має намір дослідити можливість збільшення транзиту газу до України

Про це він сказав на спільній пресконференції з очільниками МЗС України, Чехії й Австрії.

"Я радий поінформувати міністра закордонних справ України, що минулого тижня оператор газових транзитних систем Словаччини тимчасово збільшив транзит газу в Україну вдвічі. Ми готові проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту в майбутньому", - повідомив Іван Корчок.

Очільник словацького МЗС зауважив, що проєвропейський вибір України не може загрожувати іншим країнам, зокрема Росії.

"Україна має вільний вибір щодо західного напрямку. І це нікому не загрожує. Абсолютно нелогічно, що вільний вибір однієї демократичної країни вважається загрозою для інших країн", - наголосив він.

Іван Корчок зазначив, що прицип нероздільності безпеки не може суперечити принципам цілісності й суверенітету. Він додав, що Словаччина підтримує відкритий діалог із Росією.

За словами міністра, отримання Україною Плану дій щодо вступу до НАТО вимагає консенсусу від членів Альянсу.

"Бухарестське рішення 2008 року, де зазначено, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, не змінюється. Але це довгий шлях, і нам потрібний консенсус для Плану дій у межах НАТО", - пояснив Іван Корчок.

Він зауважив, що над цим треба працювати й Україна вже зробила дуже багато.

"Той аргумент, що прагнення України стати членом НАТО є загрозою для Росії, я не розумію, бо ще у 2014 році, коли було анексовано Крим і коли розпочалася війна на Донбасі, це не мало нічого спільного з українськими устремліннями стати членом НАТО", - наголосив міністр.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський додав, що безпека України є безпекою Європи.

"Територіальна цілісність України – це невід'ємна частина європейської архітектури безпеки. Ми маємо ще раз повторити, що анексія Криму була незаконним актом. Крим - це Україна, і це потрібно повторювати постійно", - сказав він.

Ян Ліпавський додав, що Чехія є партнером для України та постачає їй гуманітарну допомогу, боєприпаси й артилерію.
 

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транзит газу
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