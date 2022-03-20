Словаччина почала розгортати системи ППО Patriot
До Словацької Республіки прибули перші підрозділи, які розгортатимтуть системи протиповітряної оборони Patriot
Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".
"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - заявив міністр.
Глава словацького міноборони також вказав, що розсташований новий елемент захисту буде на військового-повітряній базі "Сліач", що знаходиться в центральній частині країни.
"Ми дуже дякуємо Німеччині та Нідерландам за їхнє справді відповідальне союзницьке рішення прийняти наше прохання про суттєве посилення оборони Словацької Республіки", - зазначив міністр.
За словами міністра, нове озброєння не замінить старі системи С-300, а стануть новим елементом захисту повітряного простору республіки. Втім, Словаччина збирається в перспективі С-300 іншою систмою, яка бул б поврістю синхронізована з системами союзників.
- Нагадаємо, Словаччина попередньо дала згоду передати Україні одну систему С-300 за умови отримання від НАТО заміни для захисту повітряного простору.
- Німеччина і Нідерланди заявили, що пошлють системи Patriot до Словаччини.
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