Словаччина розслідує справу проти ексглави Мін'юсту, який схвалював війну РФ проти України

Про це пише Європейська правда.

Колишній глава словацького верховного суду та ексміністр юстиції Штефан Гарабін висловив підтримку війни РФ проти України, через що Словаччина почала розслідування проти нього.

Гарабіна затримала кримінальна поліція, але за кілька годин відпустила, йдеться у повідомленні.

Відповідно до оголошення поліції, посадовця звинувачують у схваленні злочинних дій та в екстремізмові.

Однак більше деталей поліція пообіцяла надати згодом.

Гарабін 25 лютого підтримав вторгнення РФ в Україну. Він написав, що "зробив би те саме, що зробив Путін, з огляду на те, що відбувається в Україні". Екс-посадовець також повторив аргументи, які зазвичай наводить російська пропаганда. Допис згодом був видалений зі сторінки, але знімки екрана збереглися.

Нагадаємо, Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше членство України у ЄС.