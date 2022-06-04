Словаччина відклала поставлення гаубиць Zuzana 2 власній армії, щоб передати їх Україні

Про це повідомляє Aktuality з посиланням на слова речниці Міністерства оборони Словаччини Мартіни Коваль Какащикової.

"Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - сказала вона.

Зазначається, що закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.

Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.

Міністр оборони Ярослав Надь оцінив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дає можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Нагадаємо, нещодавно Україна підписала зі Словаччиною контракт на отримання восьми гаубиць Zuzana2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.

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