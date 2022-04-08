Словаччина замість переданої Україні системи ППО С-300 отримала від США ракетний комплекс Patriot

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Від початку роботи моєї адміністрації, Сполучені Штати приділяли першочергову увагу наданню критично важливого військового озброєння Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Тепер увесь світ став свідком ефективності цієї зброї, оскільки відважні українські сили використали її, щоб відбити напад Росії на Київ, утримати небо над Україною та завдати серйозних ударів по російським військовим", - наголосив він.

Президент зазначив, що на додаток до зброї виробництва США, також працював над тим, щоб сприяти передачі потенціалу від союзників і партнерів по всьому світу.

"Я хочу подякувати уряду Словаччини за надання Україні системи протиповітряної оборони С-300. ... Щоб здійснити цю передачу та забезпечити безпеку Словаччини, Сполучені Штати перемістять американську ракетну систему Patriot до Словаччини", - додав Байден.

За його словами, російські військові, можливо, не досягли своєї мети захоплення Києва, але вони продовжують завдавати жахливих актів жорстокості щодо українського народу.

"Оскільки російські військові перебудовуються для наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації продовжувати докладати всіх зусиль для виявлення та надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту своєї країни", - додав американський лідер.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Словаччина надала України систему протиповітряної оборони С-300.

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