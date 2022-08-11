Словенія має намір долучитися до відбудови Тростянця на Сумщині

Про це повідомив заступник Керівника ОП України Кирило Тимошенко.

"Окрім плану відновлення житлового сектору, шкільної та лікарняної інфраструктури, який потрібно провести вже зараз, маємо план післявоєнної відбудови України. Він був представлений на спеціальній конференції в Лугано", - зазначив він.

За словами Надзвичайного і Повноважного посла Словенії в Україні Томажа Менціна, його країна має намір долучитися до відбудови України. Зокрема в Словенії зацікавлені у втіленні проєктів з відбудови Тростянця на Сумщині.

26 березня бригада "Холодний Яр" повідомила, що ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині. З міста вдалось вигнати еліту російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

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