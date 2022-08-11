Словенія має намір долучитися до відбудови Тростянця на Сумщині
Заступник Керівника ОП України Кирило Тимошенко обговорив план відновлення житлового сектору, шкільної та лікарняної інфраструктури із Надзвичайним послом Словенії в Україні Томажем Менціном
Про це повідомив заступник Керівника ОП України Кирило Тимошенко.
"Окрім плану відновлення житлового сектору, шкільної та лікарняної інфраструктури, який потрібно провести вже зараз, маємо план післявоєнної відбудови України. Він був представлений на спеціальній конференції в Лугано", - зазначив він.
За словами Надзвичайного і Повноважного посла Словенії в Україні Томажа Менціна, його країна має намір долучитися до відбудови України. Зокрема в Словенії зацікавлені у втіленні проєктів з відбудови Тростянця на Сумщині.
- 26 березня бригада "Холодний Яр" повідомила, що ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині. З міста вдалось вигнати еліту російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.86
Купівля 38.86Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.51Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе